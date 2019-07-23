"Osmaneli spor takımlarının kamp merkezi olacak"
1 saat önce
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen ilçenin, spor takımları için de kamp merkezi olacağını söyledi.
Osmaneli Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Münür Şahin
, tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen ilçenin, spor
takımları için de kamp merkezi olacağını söyledi. İçmeler
tesisinde kampa giren ve şehir stadyumunda Beşiktaş
Kadın Futbol
Takımının antrenmanını ziyaret eden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene de ilçelerinde kamp yapan Beşiktaş takımının şampiyon olduğunu söyledi.
Şahin, tüm spor takımlarını kamp için Osmaneli'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, "Ağustos ayında Zafer Kupası düzenleyeceğiz. Hedefimiz Osmaneli'yi turizme açarken aynı zamanda spor turizmine de hazır haline getirmekti. Sportif tesislerimiz bu anlamda yeterli. Yer konusunda belli bir noktayı yakaladık. Takımlarımız kamp yapabiliyor. Bir ay içinde yatak kapasitemizi 250'ye çıkarıyoruz. Bu da çok önemli. Osmaneli artık 500-600 kişiyi ağırlayacak konuma gelecek. Osmaneli spor takımlarının kamp merkezi olacak." ifadesini kullandı.
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