Osmaneli sporda kamp merkezi oluyor - Son Dakika
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Osmaneli sporda kamp merkezi oluyor

7 saat önce

Boğaziçi 1907 Spor Kulübü, 4 günlük kamp için Bilecik'in Osmaneli ilçesini tercih etti.

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Boğaziçi 1907 Spor Kulübü, 4 günlük kamp için Bilecik'in Osmaneli ilçesini tercih etti.


Başkanlığını Okan Yiğit'in yaptığı ve alt yapıda örnek bir kulüp olan Beykoz ilçesi takımlarından Boğaziçi 1907 Spor Kulübü okullarında tatil olmasından istifade ederek 4 günlük kamp yapmak için Osmaneli ye geldi. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerin de kampa giren konuk takım antrenmanlara başladı. Altyapı liglerinde başarıyla temsil eden ve gelecekte profesyonel futbol oynamak isteyen futbolcu adaylarını ve geleceğin yıldızlarını teorik ve pratik bilgilerle Türk futboluna sunmak için altyapı eğitimi alanında uzman hocalar nezaretinde çalışmalarını devam ettiren Boğaziçi 1907 Spor Kulübü U-13-U14 futbol takımları çalışmalarını devam ettiriyor.


Geçtiğimiz hafta Sakarya Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Söğütlü Spor Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerin de kamp yapmıştı. Her iki takım da yaz sezonunda 15 günlük kamp yapmak için tesislerde rezervasyon yaptırdı.


Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada "Osmaneli 'de yatırımlarımız sonucu yaptığımız spor tesisleri ve konaklama alanları, restoranlar istenilen sayıya ve kaliteye gelmesiyle birlikte Osmaneli spor takımlarının kamp merkezi haline geldi. Yeni yatırımlarımız ve turnuvalarımızla spor turizmi ilçemizde çok daha ileriye gidecek. Yapmış olduğumuz yatırımlarının sonuçlarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor "dedi. - BİLECİK

Yunus Söylet, Osmaneli, İçmeler, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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