"Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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"Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı

25.05.2022 17:52
"Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarih Bölüm Başkanlığı ve Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Osmaneli Belediyesi ortaklığında gerçekleşen Osmaneli (Lefke) Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarih Bölüm Başkanlığı ve Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Osmaneli Belediyesi ortaklığında gerçekleşen Osmaneli (Lefke) Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu başladı.

Necla Hanım Konağı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Osmaneli'nin tarihsel serüveni hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında yapılan iş birliğine değindi.

Beydemir, Bilecik'in "Kuruluş ve kurtuluşun şehri" olarak adlandırılmasında hem Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden var oluşunu kapsayan derin ve kapsamlı bir mana içerdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Obadan beyliğe, beylikten devlete ve nihayetinde de bir cihan imparatorluğuna uzanan Osmanlı öyküsü bu topraklarda kaleme alınmış ve ilimiz 'kuruluş' simgesi olmuştur. Milli Mücadele'nin de yine bu topraklarda çetin mücadeleler sonucu zaferle taçlanması ise kentimizi 'Kurtuluşun Şehri' yapmıştır. Tarihi Osmaneli konakları ise Türk mimarisinin seçkin örneklerini bizlere sunmaktadır. Bu konaklar, mimari örneklem oluşturmanın yanı sıra tarihi dokusu ve anıları ile tarihimize ışık tutmaktadırlar. Osmaneli Belediyemiz ile yaptığımız protokoller çerçevesinde 'Kelemcioğlu' ve 'Necla Hanım' konaklarının Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerimize tahsisini sağladık. Bu konaklarda geleceğin aşçılarını yetiştirmekten ve Osmaneli ilçemizin gastronomi turizmine katkı sağlamaktan dolayı duymuş olduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim."

Sempozyuma, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli, Osmanlı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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