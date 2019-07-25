Osmaneli üretim kapasitesini arttırıyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi ürettiği salça, ayva lokumu, reçel, meyve suyu, pekmez, sebze-meyve kurusu gibi yöresel gıda ürünleri taleplerini karşılamak için kapasite artışına gidiyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi ürettiği salça, ayva lokumu, reçel, meyve suyu, pekmez, sebze-meyve kurusu gibi yöresel gıda ürünleri taleplerini karşılamak için kapasite artışına gidiyor.



Bursa ve Karacabey'de özellikle salça üretim tesisleri ve gıda makinelerini üreten tesisleri ve sanayicileri ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik makineler ve tesisler hakkında bilgi aldı. Konu hakkında bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi bu görüşmeler sonucunda Hisarcık-Beşevler'deki tesislerin kapasitesini ve ürün çeşitliliğini büyük oranda arttıracak ve günde 6 bin kilogram domates işleyerek bin 500 kilogram salça üretecek yeni makineleri yerinde incelemek üzere Gaziantep Belediye başkanımız bizlere ziyarete bulunacak. Proje yönetici Abdullah Tetik de bu ziyaretlerde yer alacak" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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