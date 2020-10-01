Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor - Son Dakika

Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bir çok projenin hayata geçtiğini anlatarak, " Bilecik İşkur Müdürlüğümüzle tüm kurumlarla olduğu gibi birlikte bir çok projede işbirliği yapıyoruz.

Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bir çok projenin hayata geçtiğini anlatarak, " Bilecik İşkur Müdürlüğümüzle tüm kurumlarla olduğu gibi birlikte bir çok projede işbirliği yapıyoruz. Projeleri hayata geçirmede işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İlçemizde parklarımız, konak restorasyonlarımız, ağaç dikimleri, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, korona virüsle mücadele, Sürekli Eğitim Merkezimiz, Tarihi Lefke Çarşı İş Geliştirme Merkezimiz, Kadın Girişimciler Kooperatifi faaliyetleri ve son olarak ta Fide Yetiştirme Projemizde güzel çalışmaları hayata geçirmede işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Belediyemiz şirketi ile İŞKUR Müdürlüğümüz arasında yürütmekte olduğumuz İşbaşı Eğitim Programları devam ederken, yeni eğitim ve iş başı eğitim programları konusunda değerli müdürümüz Ayhan Tozan ile bilgi alışverişinde bulundu. Yeni yapacağımız parklar ve restorasyonlar konusunda da yapabileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. İlçemize katkıları ve projelerimize destekleri için İŞKUR Müdürümüz Ayhan Tozan'a teşekkür ederek,çalışmalarımız her gün gelişerek devam ediyor. Osmaneli Belediyesi İŞKUR noktamız ve personel yerleştirme ofisimiz örnek çalışmalarına devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor İstiklal Caddesi'ndeki giyim mağazasında yaşanan sıra kavgası kameralarda İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz         
12:17
Hurda gemilerin geri dönüşümüyle ekonomiye yarım milyar dolarlık katkı sağlanıyor Hurda gemilerin geri dönüşümüyle ekonomiye yarım milyar dolarlık katkı sağlanıyor         
11:35
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı         
10:50
Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin         
10:47
Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar         
10:45
Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı         
10:33
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti         
09:23
Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor         
09:11
Kayısılı baklava işine giren kadın girişimci, siparişlere yetişemiyor Kayısılı baklava işine giren kadın girişimci, siparişlere yetişemiyor         
09:10
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:09
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı         
06:27
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 12:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei