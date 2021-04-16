Osmaneli Ziraat Odasından ihtiyaç sahibi çiftçilerine ramazan paketi - Son Dakika

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik olarak hazırladığı gıda kolilerini dağıtılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çiftçilerin sofralarını şenlendirmek ve onlara destek olmak için hazırlıklarını tamamlayan Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı, hazırlanan gıda kolilerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim etti.

11 ayın sultanı ramazanda yapılan yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Orhan Uğur, şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Osmaneli Ziraat Odası olarak ihtiyaç sahibi çiftçilerimizi yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için üyelerimiz ile birlikte ramazan paketleri hazırladık. Gıda paketlerimizi koronavirüs tedbirlerine uyarak çiftçilerimize ulaştırılmak üzere köy muhtarlarımıza teslim ettik. İhtiyaç sahibi çiftçilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz inşallah."