Son Dakika Haberleri: Osmanelilere Hizmet Derneği'nden Başkan Şahin'e Ziyaret

Osmanelilere Hizmet Derneği'nden Başkan Şahin'e Ziyaret

18 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmanelilere Hizmet Derneği yöneticileri, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyarette bulundu.

Osmanelilere Hizmet Derneği'nden Başkan Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmanelilere Hizmet Derneği yöneticileri, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Şahin, "Destek ve ziyaretçi akını her gün artıyor. Osmanelilere Hizmet Derneği yönetimi bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine destekleri, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin'i, Bilecik Şeyh Edebali Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fatih Öncü ve ilçe esnafı da ziyaret ederek Başkan Şahin'e destekçi olacaklarını ifade ettiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yaşam
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