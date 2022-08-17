Osmanelilere Hizmet Derneğince vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Osmanelilere Hizmet Derneğince vatandaşlara aşure dağıtıldı

17.08.2022 15:10
Osmanelilere Hizmet Derneğince vatandaşlara aşure dağıtıldı

Osmanelilere Hizmet Derneği üyeleri, geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımının 14'üncüsünü gerçekleştirdi.

Osmanelilere Hizmet Derneği üyeleri, geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımının 14'üncüsünü gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi karşısında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, Muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşure ikramına katkısı olanlara teşekkür etti.

Dernek Başkanı Cafer Seyyar ise Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramı yapıldığını belirterek, "Tabi bu bizim dini bir geleneğimiz. Bu geleneği hem yaşatmak hem de bu adeti yeni nesillere bir nebze olsun hatırlatmak gerek. Aşure ikramını Allah kabul etsin. Aşure etkinliğimize katkı sağlayan iş insanlarına, dernek üyelerimize, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından aşure dağıtımı öncesi dua edildi. Ardından Osmaneli Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

Münür Şahin, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanelilere Hizmet Derneğince vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmanelilere Hizmet Derneğince vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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