Osmanelili Çocuklar Anneleriyle Kitap Okudu
40 dakika önce
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi başlatıldı.
Osmaneli
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi başlatıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci
, Balaban
ilkokulunda velilerin istedikleri kitapları okuduklarını ve 15 gün sonra bir araya gelerek okudukları kitapları birbirlerine anlattıklarını söyledi.
Okudukları kitaplar üzerine sohbet ettiklerini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:
"Projenin amacı, velileri okumaya teşvik etmek, öğrencilerin de okuyan ailesini örnek alarak okumasını sağlamak. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşüyor. Çocuklar kitaplarla ilk kez anne babaları aracılığıyla tanışır. Anne babalar okuma sevgisinin temellerini çok küçük yaşlarda atabilirler. Eğer çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olursanız gerisi kendiliğinden gelecektir. Annesi kitap okumaya gelen çocuklar, bunu örnek alacaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: AA
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi
Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı
5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı