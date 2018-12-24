Son Dakika Haberleri: Osmanelili Çocuklar Anneleriyle Kitap Okudu

Osmanelili Çocuklar Anneleriyle Kitap Okudu

40 dakika önce

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi başlatıldı.

Osmanelili Çocuklar Anneleriyle Kitap Okudu, System.String[]
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Balaban ilkokulunda velilerin istedikleri kitapları okuduklarını ve 15 gün sonra bir araya gelerek okudukları kitapları birbirlerine anlattıklarını söyledi.

Okudukları kitaplar üzerine sohbet ettiklerini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Projenin amacı, velileri okumaya teşvik etmek, öğrencilerin de okuyan ailesini örnek alarak okumasını sağlamak. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşüyor. Çocuklar kitaplarla ilk kez anne babaları aracılığıyla tanışır. Anne babalar okuma sevgisinin temellerini çok küçük yaşlarda atabilirler. Eğer çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olursanız gerisi kendiliğinden gelecektir. Annesi kitap okumaya gelen çocuklar, bunu örnek alacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Anne, Osmaneli, Güncel
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