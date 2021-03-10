Osmanelili makine tasarım mühendisi sanatçı Uğur Yöney müzik tutkusunu anlattı - Son Dakika

Osmanelili makine tasarım mühendisi sanatçı Uğur Yöney müzik tutkusunu anlattı

10.03.2021 14:51
Osmanelili makine tasarım mühendisi sanatçı Uğur Yöney müzik tutkusunu anlattı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir fabrikada makine tasarım mühendisi olarak çalışan Uğur Yöney, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk eseri "Şeytan"ı dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir fabrikada makine tasarım mühendisi olarak çalışan Uğur Yöney, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk eseri "Şeytan"ı dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Marla Deep" sahne ismini kullanan 27 yaşındaki sanatçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilköğretim ve liseyi Osmaneli'nde okuduğunu söyledi.

Düzce ve Anadolu üniversitelerinde yükseköğrenimini tamamladığını belirten Yöney, "Osmaneli'nde bir fabrikada makine tasarımcısı olarak çalışmaya başladım. Fabrikadaki işimden kalan zamanlarda evimizin bir odasını kendi imkanlarım ile müzik yapabileceğim bir duruma getirdim. Yine kendi imkanlarım dahilinde çeşitli müzik aletleri aldım. Müzik hayatıma 8 yıl önce böyle başlamış oldum." dedi.

Yöney, klavye, gitar ve bağlama çalarak başladığı müzikte, çevresinden hep destek gördüğünü anlattı.

Tek bir tarza bağlı kalmak istemediğini dile getiren Yöney, şöyle konuştu:

"Her kesime hitap etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Uzun zamandır müzik konusunda projeler yaptığım arkadaşım ve 'Şeytan' isimli şarkıyı da birlikte söylediğimiz Burcu Özlü de bana çok büyük destek oluyor, yalnız bırakmıyor. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda yine söz ve müzikler tamamen bana ait olacak. Tam zamanlı bir müzik eğitimi alamadım. Bunun nedeni de eğitim ve iş hayatımda fazla boş vaktim olmadı. Kendi imkanlarım dahilinde öğrendiklerimin haricinde değer verdiğim müzik hocalarım var, onlar da bana çok destek oldular. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum."

Osmaneli, Bilecik, Düzce, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanelili makine tasarım mühendisi sanatçı Uğur Yöney müzik tutkusunu anlattı - Son Dakika


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