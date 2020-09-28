Osmangazi araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Osmangazi araç filosunu yeniliyor

Osmangazi Belediyesi, hızlı ve kaliteli hizmet için araç filosunu yenilemeyi sürdürüyor.

Osmangazi araç filosunu yeniliyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, hızlı ve kaliteli hizmet için araç filosunu yenilemeyi sürdürüyor.

1 milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için araç filosunu genişletiyor. Belediyenin hizmet filosuna son olarak son model ekskavatör iş makinesi katıldı. Soğanlı'daki Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde yeni iş makinesini inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak geniş bir hizmet sahasına sahip olduklarını belirterek, "İş yoğunluğumuz çok fazla. Dolayısıyla makine parkurumuzun güçlü olması gerekiyor. Bu yoğun çalışmalarda, yıpranan ve eskiyen araçlar iş görmek hale geliyor. Biz de filomuzu yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kazı ve yıkım işlerinde kullanılmak üzere yeni bir ekskavatör aldık. Araç filosuna yaptığımız bu yatırımlarla birlikte, hizmet kalitemizi de artırıyoruz. Osmangazi'mize hayırlı olsun" dedi - BURSA

Osmangazi araç filosunu yeniliyor
Osmangazi araç filosunu yeniliyor

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

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