Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor

18.05.2021 15:12
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Dinamik yapısı, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonunda pistlerin kauçuk kaplama çalışmalarında sona gelindi.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine uluslararası standartlarda inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nda sona gelindi. Koşu pisti ve ısınma alanları dışında sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama gibi atletizm sporunun pek çok branşında müsabakaların yapılacağı salon, tribünlerin altında da farklı branşlarda spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği, antrenmanların yapılabileceği salonlara da sahip. 120 metrelik pistin zemininde dolgu kauçuk kaplama çalışmaları tamamlandı. 6 koşu ve 4 ısınma kulvarının yer alacağı Osmangazi Atletizm Salonu'nda 830 seyirci kapasitesine sahip bir de tribün bulunuyor.

Açılış için gün sayıyor

Düzenlenecek turnuvalarla Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuracak dev tesiste incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmangazi Atletizm Salonu projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Salonumuzun fiziki yapısı tamamlandı. Pist kısmı daha teknik bir konu olduğu için, bu kısmındaki çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığımız yapıyor. Ahşap döşeme çalışmalarının ardından zeminde birinci kat özel kauçuk kaplama çalışmaları bitti. Ardından, renklendirilmiş kauçuk ile kaplanarak salonumuzun zemin kaplama işleri de tamamlanacak ve tesis yarışmalara hazır hale getirilmiş olacak. İnşallah kısa süre içerisinde de Türk gençliğinin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Gençler, başarılarıyla hizmeti taçlandıracak"

Osmangazi Atletizm Salonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletileceğini belirten Başkan Dündar; "Bizler, geleceğimizin teminatı gençlerimize her türlü imkanları sunuyoruz. İnşallah, gençlerimiz de elde edecekleri başarılarıyla bu hizmetlerimizi taçlandırmış olacak" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor - Son Dakika Spor


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