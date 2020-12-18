Osmangazi Belediye Başkanı Dündar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dündar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl Sonra İbadet" fotoğrafını seçen Dündar, yaşam kategorisinde Band Kahani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda Koronavirüs Önlemleri" başlıklı karesine oy verdi.

Başkan Dündar, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, fotoğrafları incelerken, her birine ne kadar emek verildiğini fazlasıyla gördüğünü bildirdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel kareler olduğunu anlatan Dündar, "Her fotoğraf kendine has bir tema içeriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.