Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediye Başkanı Dündar Oy Kullandı

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar Oy Kullandı

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar oy kullandı Mustafa Dündar'a oy kullandığı okulda yoğun ilgiBURSA - Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar oyunu kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar oy kullandı
Mustafa Dündar'a oy kullandığı okulda yoğun ilgi

BURSA - Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar oyunu kullandı. Oy kullanacağı okula aile ile birlikte gelen Dündar çıkışta, "Biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah vatana millete hayırlı olacaktır" dedi.
Osmangazi ilçesi mevcut belediye başkanı ve Ak Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar eşi ve kızları ile birlikte oyunu kullandı. Oy kullanma işlemini Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştiren Dündar'a çıkıştı vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kimseyi kırmayarak herkesle fotoğraf çektiren Dündar, seçimle ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Dündar açıklamasında "3 aylık bir seçim hazırlık sürecinin ardından bugün oylarımızı kullandık. bizim gibi herkesin oylarını kullandığını umut ediyoruz. Akşam hep beraber ne olacağına bakacağız. Sonuçlar vatanımıza milletimize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Dündar, belediye başkan adayı, Osmangazi, Politika
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