Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Açıklaması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Açıklaması

30 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar, millet ittifakının aksine salonlarda değil meydanlarda toplandıklarını belirterek, "Bu meydanlar 31 Mart günü Bursa'nın surlarına AK Parti bayrağını dikecek" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Açıklaması, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar, millet ittifakının aksine salonlarda değil meydanlarda toplandıklarını belirterek, "Bu meydanlar 31 Mart günü Bursa'nın surlarına AK Parti bayrağını dikecek" dedi.

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, belediye tarafından yaptırılan Emek Sosyal Gelişim Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

Açılış sonrası kürsüye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun STK, KOBİ temsilcileri, akademik odalar ve işadamlarıyla bir araya geldiği salon toplantılarına atıfta bulunarak, "Önceki gün millet ittifakından sayın Kılıçdaroğlu buraya geldi. Salonlara girdiler, salonlardan çıkamadılar. Biz meydanlardayız. İnşallah bu meydanlar 31 Mart'ta Bursa'nın burçlarına AK Parti bayrağını dikecek. Şimdiden zaferiniz mübarek olsun diyorum" dedi - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:25 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Dündar, Osmangazi, Politika
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