Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 100 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 100 metruk binayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit eden metruk binaları tek tek yıkıyor. Uyuşturucu madde kullanıcılarının da mesken edindikleri binalar konusunda gelen şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019 yılında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan toplam 100 binayı yıktı. Metruk binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti
AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
21:46 Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı - Son Dakika
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika
21:43 Ümraniye'de silahlı soygun - Son Dakika
21:43 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:48:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]