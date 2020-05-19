Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs için klip hazırladı - Son Dakika

Bursa'da Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için piyanist Arya Su Gülenç'in piyano melodileri ile Osmangazi'nin tarihi güzelliklerini birleştirerek bir klip hazırladı.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı videosu hazırladı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen müzik dehası olarak kabul edilen piyanist Arya Su Gülenç'in sihirli parmaklarından dökülen melodilere Osmangazi'nin muhteşem tarihi güzellikleri ev sahipliği yaptı.

Bu güzel ve anlamlı sürprizi hazırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar , 'Yetenekli güzel kızımızın sihirli parmaklarına Osmangazi'mizin muhteşem tarihi güzellikleri ev sahipliği yaptı. Dün, bugün ve yarın aynı kararlılıkla gençliğimizin yanındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsunö dedi.

6 yaşında piyano çalmaya başlayan ve dünyanın birçok önemli şehrinde konserler veren Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Festivali'nde büyük ödülü aldı. Ödülünü New York'ta bulunan, dünyanın en prestijli salonlarından Carnegie Hall'de alan Gülenç, kısa bir konser de verdi. Arya Su, Genç Yetenekler projesindeki üstün yetenekli sanatçılar arasında.