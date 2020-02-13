Osmangazi Belediyesi 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 2019 yılını değerlendirdi

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2020 yılında daha verimli çalışmalara imza atmak maksadıyla "yönetim gözden geçirme toplantısı" düzenledi.

Osmangazi Belediyesi 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2020 yılında daha verimli çalışmalara imza atmak maksadıyla "yönetim gözden geçirme toplantısı" düzenledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle buluşarak, 2019 yılındaki çalışmaları tek tek masaya yatırdı. Birim müdürleri, yıl genelinde yapılan çalışmaları, hangi hedeflere ulaşıp ulaşamadıklarını Başkan Dündar'a slayt eşliğinde anlattı. Ayrıca toplantıda 2020-2024 dönemi stratejik planı belirlenerek, Osmangazi'de hizmet çıtasını yükseltecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Bütün şehre hitap eden yeni yatırımlar için çalışmalara başladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2019 yılının son derece verimli geçtiğini kaydetti. Başkan Dündar, "Yönetim gözden geçirme toplantısı, çalışmalarımızı değerlendirme ve yol haritamızı belirleme noktasında bizlere katkı sağlıyor. İş yoğunluğundan dolayı bazı eksikliklerin farkına varamıyoruz. Bu toplantılar ile eksiklerin giderilmesi adına planlama yapıyoruz. Böylece şehrin ihtiyacına cevap veriyoruz. Yapmış olduğumuz işleri görmenin ve vatandaşın derdine derman olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan tarihimize sahip çıkarken, diğer yandan günümüz modern şehrini inşa ediyoruz. Hizmetlerimiz sadece Osmangazi'ye değil bütün Bursa'ya hitap ediyor. İnşallah ustalık döneminde el birliğiyle başarı yakalamaya devam edeceğiz" dedi.


Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonunda yönetim sistemlerine ait politikaların gözden geçirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, eğitimler, personel ve teçhizat durumunun tespiti, iç ve dış şikayetlerin değerlendirilmesi, iyileştirme teklifleri, yasa ve mevzuat değişiklikleri ile kurumu etkileyen mali, sosyal, çevre şartları gibi farklı birçok konu başlığı hakkında değerlendirmeler yapıldı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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