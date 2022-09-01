Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da dünkü yağıştan en çok etkilenen Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş Sakarya ve Yunuseli mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla selin izlerini siliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye başkan yardımcıları şiddetli yağış nedeniyle yaşanan selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ekipler, su baskını yaşanan konutlardan tahliye işlemi gerçekleştirdi. Selden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Karabalçık Mahallesi'nde çok sayıda evi su basarken, yollar ve birçok evin bahçesi selin getirdiği çamurla kaplandı, bazı araçlar hasar gördü.

Şiddetli yağışın etkisiyle çamurla kaplanan yollar, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kepçe ve greyderlerle temizlendi. Sokak ve caddeler, su tankerleriyle yıkandı.

Belediye Başkanı Dündar, sel felaketinde zarar gören mahalleleri ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, can kaybının yaşanmadığını ancak Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş başta olmak üzere bazı mahallelerde ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Özellikle "Bursa siyahı" olarak bilinen siyah inciriyle adını dünyaya duyuran Ovaakça ile her yıl üzüm festivali düzenlenen Karabalçık Mahallesi'nde üreticilerin ürünlerinin ciddi hasar gördüğünü kaydeden Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi Belediyesi olarak meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi almıştık. Şiddetli yağışla ekiplerimiz harekete geçerek bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Kapanan yollar, dere yatakları iş makinalarıyla açıldı. Evlerin bahçelerine dolan çamurlar iş makinalarıyla temizleniyor. Çamurla kaplanan yollar yine suyla yıkanarak çamurdan arındırılıyor. Selin izlerini silmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor."