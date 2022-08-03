Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor

03.08.2022 14:06
Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Osmangazi Belediyesi, görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen binalar, durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Sosyal risk oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına çalışma yürüten ekipler, Çekirge Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sonrasında oluşan molozlar ekipler tarafından kaldırıldı. Vatandaşların korku ve endişe yaşamalarına sebep olan metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Kaynak: AA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi metruk binaları yıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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