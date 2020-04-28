Osmangazi Belediyesi iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde ihtiyaç sahiplerine iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı.

Osmangazi Belediyesi iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde ihtiyaç sahiplerine iftarlık sıcak yemek dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kısıtlama olmayan günlerde 17.00-18.00 saatlerinde Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek her gün 3 bin kişiye 4 çeşit yemek dağıttıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ise sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine yemek götüreceklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 05:10 Kaynak: AA


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