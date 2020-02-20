Osmangazi Belediyesi metruk binayı yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi metruk binayı yıktı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi metruk binayı yıktı

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve özellikle çevrede oynayan çocuklar için tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi metruk binayı yıktı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve özellikle çevrede oynayan çocuklar için tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Dürdane Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.


Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Uyuşturucu madde kullanıcılarının da mesken edindikleri binalar konusunda gelen talepleri değerlendiren belediye ekipleri, Dürdane Mahallesi'nde bulunan metruk binayı iş makinesi ile yıktı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından metruk bina, yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevre güvenliği sağlandı. Yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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