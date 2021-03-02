- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek - Son Dakika

- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek

02.03.2021 15:35

- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek Mehmed Şemseddin Efendi'nin Bursa ile ilgili eserleri Osmangazi Belediyesi tarafından dört cilt halinde kitaplaştırılarak orijinalleriyle birlikte yayımlandı.

- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek

BURSA - Mehmed Şemseddin Efendi'nin Bursa ile ilgili eserleri Osmangazi Belediyesi tarafından dört cilt halinde kitaplaştırılarak orijinalleriyle birlikte yayımlandı.

Bursa'nın dergahları, camileri ve alimlerinin yer aldığı 4 ayrı kitap, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesinin desteği ile okurlarla buluştu. Mehmed Şemseddin Efendi'nin kaleme aldığı Bursa'nın Dergahları, Niyazi-i Mısri ve Bursa Mısri Dergahı, Bursalı Mutasavvıflar, Alimler ve Meşhurlar ile Bursa Camileri ve Medreseleri adındaki eserleri Bursa tarihine ışık tutuyor.

Osmanlı'yı kuran bir şehirde yaşadığımızı ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmanlı'yı kuran bir şehirde tarihi eserlerin ayağa kalkması noktasında öncü bir belediye olduk. Türkiye'nin birçok yerindeki belediyelere de örnek olduk. Yapmış olduğumuz tarihi eser restorasyonları artık bizim klasik hizmetlerimizdir. Bu eserleri ayağa kaldırırken, yeni şehri inşa ederken, manevi şahsiyetler ve değerler de önem arz etmektedir. Bursa, evliyalar şehridir. Üstü kadar altı da zengin denir. Bizler bu manevi şahsiyetlerin de araştırılarak bugüne taşınması için çalışmalara zemin hazırlıyoruz. Tarihi eserlerin yeniden yazılması ve ilmi eserlerin günümüze taşınması hususunda ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Üniversite bizlerle birliktedir. Üniversite bizlerin önümüzü açıyor. Kültür Bakanlığından bandrol almış bir eser olarak bir kütüphane diyebiliriz. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa ile ilgili kayıt altına alınan eserler tek tek gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

Bursa'ya dair her şeyin bu 4 cilt kitapta yer aldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kara, kitapların tek tek kendince önemli eserler olduğunu söyledi. Kara, "Bursa dergahları, Niyazi-i Mısri dergahı, Bursa alimleri ve son olarak Bursa camileri bu kitaplarda geniş geniş yer bulmuştur" dedi.

Bursa'da sanayi, bilim ve teknoloji ön plana çıksa da, Bursa'nın ihmal edilen noktasınun kültür ve sanat dünyası olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz da, "Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Beledeyesi başta olmak üzere diğer belediyelerimiz Bursa kültür ve medeniyetine gereken önemi vermeye başladılar" şeklinde konuştu.

- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek
- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek
- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek
- Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek

Akşemseddin Hazretleri, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
13:07
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Osmangazi Belediyesi'nden Bursa kitaplığına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei