Osmangazi Belediyesi'nden depremzedelere yardım - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden depremzedelere yardım

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Yaymacılar ve Benzerleri Odası iş birliğiyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Osmangazi Belediyesi'nden depremzedelere yardım, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Yaymacılar ve Benzerleri Odası iş birliğiyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.


Osmangazi Belediyesi, Yaymacılar ve Benzerleri Odası iş birliğiyle Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Soğuk kış günlerinde acil ihtiyaçlar için gerekli olan bot, mont, battaniye, kazak gibi kışlık malzemeler ile çeşitli temel ihtiyaçların olduğu 56 koli yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan yardım malzemeleri Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildi.


Yardım malzemelerinin tesliminde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşadığımıza dikkat çekerek, "Şehrimiz ve ülkemizde sık sık deprem oluyor. Bu depremlerin bazıları küçük şiddette olurken, bazıları ise Elazığ'daki gibi maalesef büyük şiddette oluyor. Bize düşen deprem öncesi tedbirleri almak. Bunun en önemlisi de sağlam konutlar üretmektir. Bizler, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yeni gelişim bölgeleri oluşturduk. Yunuseli, Hamitler, Güneştepe ve Demirtaş gibi bölgelerde 33 bin daireye oturma izni verdik. Bunların hepsi depreme dayanıklı konutlar. Bununla birlikte zemin hareketlerini tespit etmek adına 5 bölgede deprem veri istasyonları oluşturduk. Bu istasyonlarda tespit edilen hareketler Kandilli Rasathanesi'ne gönderiliyor. Bursa Valiliği ve AFAD ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde Osmangazi'de 238 tane deprem toplanma alanı oluşturduk" dedi.


Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Bursa esnafının büyük bir hassasiyet örneği gösterdiğini belirten Başkan Dündar, "Bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına güzel bir kampanya düzenlediler. Kış şartlarına uygun malzemelerin yer aldığı 56 tane yardım kolisini AFAD vasıtasıyla bölgeye gönderiyoruz. Çocuk, kadın ve erkek ürünlerinin yer aldığı bütün malzemeler, ayrı ayrı kolilere konuldu ve kolilerin üzerine içerisinde ne olduğu yazıldı. İnşallah en kısa sürede depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bütün depremzede vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.


Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Arif Tak da yaptığı konuşmada, "Esnafımız, yaşadığımız deprem felaketinin ardından harekete geçerek bölgedeki depremzedeler için yardım malzemeleri topladı. Kendi imkanları ile bu yardım kampanyasına imza atan esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Toplumumuz için en önemli şey, birlik beraberliğimizin bozulmamasıdır. Bu beraberliğimize katkı sağlayan bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Mustafa Dündar'a da, esnafımıza her zaman sahip çıktığı için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ise esnafın Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 56 tane yardım kolisi hazırladığını belirterek, "Osmangazi Belediyesi ile yürüttüğümüz bu yardım kampanyasında toplanan malzemeleri depremzede vatandaşlarımız ulaştırılması için AFAD'a teslim edeceğiz. Gösterdikleri duyarlı davranış için tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir felaket ülkemize yaşatmasın" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
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