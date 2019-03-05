Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyesi’nden gençlere müjde

Osmangazi Belediyesi’nden gençlere müjde

42 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alana heyecan verici aktivitelerin yer alacağı ve açık hava sporlarının yapılabileceği 'Macera Park' kuruyor.

Osmangazi Belediyesi’nden gençlere müjde, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alana heyecan verici aktivitelerin yer alacağı ve açık hava sporlarının yapılabileceği 'Macera Park' kuruyor. Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olması beklenen Adrenalin Park'ın temeli düzenlenen törenle atıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35 

Ekonomi
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