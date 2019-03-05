Osmangazi Belediyesi’nden gençlere müjde
42 dakika önce
Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alana heyecan verici aktivitelerin yer alacağı ve açık hava sporlarının yapılabileceği 'Macera Park' kuruyor.
Osmangazi Belediyesi
, Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alana heyecan verici aktivitelerin yer alacağı ve açık hava sporlarının yapılabileceği 'Macera Park' kuruyor. Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olması beklenen Adrenalin Park'ın temeli düzenlenen törenle atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35
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