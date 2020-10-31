Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem sonrası hasar gören binalardaki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Osmangazi Belediyesi, bölgeye ekip ve araç gönderdi. Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Hizmet Birimleri'nde hazırlıklarını tamamlayan Arama Kurtarma Ekipleri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner tarafından İzmir'e uğurlandı. İzmir'deki üzücü haberi aldıktan sonra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla harekete geçtiklerini belirten Döner,"İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ekiplerimiz, vakit kaybetmeden hazırlıklarını yaptı. 2 araç ve 10 kişilik ekip İzmir'e doğru yola çıktı. Osmangazi Belediyesi olarak İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz de en kısa zamanda bölgeye ulaşıp gerekli çalışmaları yapacaklardır. İnşallah, ülke olarak bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi. - BURSA