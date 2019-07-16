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Osmangazi Belediyesi'nden muhtarlara bilgisayar

8 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nden muhtarlara bilgisayarBursa'nın Osmangazi ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından 20 mahalle muhtarına bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi'nden muhtarlara bilgisayar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından 20 mahalle muhtarına bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 20 muhtara bilgisayar hediye ederken, açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hem mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri, hem de belediye ile daha koordineli çalışabilmeleri adına Soğukkuyu, Hürriyet, Kirazlı, Muradiye, İvazpaşa, Büyükdeliller, Emek Fatih Sultan Mehmet, Veysel Karani, Panayır, Yenibağlar, Uluçam, Ahmetbey, Adalet, Emek Adnan Menderes, Alaşar, Tuna, Demirtaş Sakarya, Ovaakça, Atıcılar ve Kuruçeşme Mahallesi muhtarlarına bilgisayarlarını düzenlenen törenle teslim etti.
Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgisayar teslim töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunmaları adına çalışma şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.
Muhtarların vatandaşa en yakın kamu görevlileri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, 'Vatandaşlarımızın teveccühü ile güzel bir seçimi geride bıraktık. Bazı arkadaşlarımız yeniden seçilirken, bazı arkadaşlarımız ise ilk kez göreve geldi. Seçilmiş olmamız, vatandaşlarımızın bize duydukları güvenin sandığa yansımasıdır. Vatandaşımız sözünü sandıkta söylüyor. Bize de sandıktan aldığımız destek ile vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak düşüyor. Belediyeler, özellikle son 15 yılda önemli çalışmalara imza atıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bütçemiz doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hizmet noktasında ulaşmadığımız yer yokö dedi.
Osmangazi Muhtarlar Derneği İdris Aydın da, muhtarlara verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Osmangazi Belediyesi'nden muhtarlara bilgisayar
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:24 Kaynak: DHA
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