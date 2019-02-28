Osmangazi Belediyesi'nden Öğrenci Yurdu Protokolü
55 dakika önce
Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü'de öğrenci yurdu yapılması konusunda İlim Yayma Cemiyeti ile işbirliği protokolü imzaladı.
Eğitime destek ve gençlere yönelik hizmetler konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olan Osmangazi Belediyesi, öğrenci yurdu inşası için yeni bir projeye imza attı. Kükürtlü'de yükseköğretim erkek öğrenci yurdu yapılmasına yönelik protokol, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Zeki Alemdar arasında imzalandı.
Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Dündar,
gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Bu protokolle, Kükürtlü'de öğrenci yurdu yapılmasına yönelik İlim Yayma Cemiyeti'nin çalışmalarına destek olacağız. Güzel bir işbirliği ile gençlerimizin barınacağı ve eğitim alacağı bir yurt binası kazandıracağız. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İlim ve irfan yolunda gençler yetiştirme adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Zeki Alemdar da, "Vakıf olarak Kükürtlü'de yeni bir erkek öğrenci yurdu inşaatı çalışmalarına başladık. Bu projemizde Osmangazi Belediyemiz'in de desteğini alıyoruz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:46 Kaynak: Bültenler
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