Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği
Son Dakika Ekonomi Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği

Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı.

Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı.

Mustafa Dündar, Osmangazi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:39 
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