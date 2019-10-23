Osmangazi Belediyesi’nden sıfır atık seferberliği
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:39
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