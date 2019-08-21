Osmangazi Belediyesi'nin acı günü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru Hasan Yiğit için Osmangazi Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi. 27 yıllık zabıta memurunun vefat haberi mesai arkadaşlarını yasa boğdu.



Geçtiğimiz gün şahsi aracıyla Mudanya istikametine doğru gitmekte olan Osmangazi Belediyesi Zabıta Memuru 52 yaşındaki Hasan Yiğit, aracın kontrolünü kaybedince durakta yolcu indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 çocuk babası Yiğit, araçta sıkıştı. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan Yiğit için belediye binası önünde tören düzenlendi.



Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Hasan Yiğit, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yiğit, Yeşilova Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA