Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu

21.12.2020 14:49

- Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı.

- Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı. 20 ilden 74 eserin katıldığı yarışmada ipi Sakarya'dan 'Kristal Şehrayin' şiiri ile Tolga Aktaş kazandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından 10'uncusu düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen törene Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yarışmanın jüri üyeleri Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Sadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar katıldı. 20 ilden 74 eserin yer aldığı yarışmada, Sakarya'dan Tolga Aktaş 'Kristal Şehrayin' şiiri ile birinci oldu. Yine Sakarya'dan 'Mevlana ve Ben' şiiri ile Kaan Bakan ikinci, Kayseri'den Ali İhsan Usta 'Gamzede' eseriyle üçüncülüğü elde etti. Bursa'dan 'Gül Kokulu Aşk' şiiriyle Aleyna Öğütlü ve Sakarya'dan 'Gerçek Kapı' şiiriyle Yusuf Hilmi Daşkaya'da mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Yarışma sonuçlarını değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bizlere farklı gönül pencereleri açan büyük alimlerimiz, düşünürlerimiz eserleri ve felsefeleri ile bize emanettir. Onlara sahip çıktığımız, yaşattığımız sürece maneviyatı korunmuş güçlü bir toplum olarak ayakta kalabiliriz. Bu kapsamda çocuklarımıza Mevlana sevgisini aşılamak ve gönüllerindeki Mevlana'yı bulmak adına bu yarışmayı geleneksel hale getirdik. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz yarışma 81 ildeki liseler arasında yapılıyor" dedi.

Mevlana temalı ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya 74 eserin geldiğini vurgulayan Dündar, "Hayatımızı her alanda etkileyen salgın sürecinin buradaki etkisini bu yıl fazlasıyla hissettik. Geçtiğimiz yıllarda 700 eser katılımının olduğundan yola çıkarak kültürel hayatımızın da bu sancılı dönemden payını aldığını söylememiz yanlış olmaz. Bu yıl 20 farklı ilden katılım olurken, en yoğun katılım ise Bursa'mızdan gerçekleşti. Yarışmadan çıkan eserleri edebiyat anlamında gerçekleştirdiğimiz tüm yarışmalarda olduğu gibi yine kitaplaştıracağız ve şehrimizin belleğine kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Jüri üyelerine de tek tek teşekkür eden Başkan Dündar, yarışmada derece alan isimleri açıkladı. Jüri üyeleri de yaptıkları kısa konuşmada Osmangazi Belediyesine ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkürlerini iletti.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Mevlana şiir yarışmasının kazanları belli oldu - Son Dakika


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