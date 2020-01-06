Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu - Son Dakika Spor

Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu

6 saat önce

Osmangazi'de yaşayan herkesin spor yapması adına ilçenin dört bir tarafını spor tesisleri ile donatan Osmangazi Belediyesi, belediye personeli için kort tenisi kursu açtı.

Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu, System.String[]

Osmangazi'de yaşayan herkesin spor yapması adına ilçenin dört bir tarafını spor tesisleri ile donatan Osmangazi Belediyesi, belediye personeli için kort tenisi kursu açtı.


'Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller' ideali ile sporun her branşında tesisler inşa eden Osmangazi Belediyesi, belediye personelini de spor yapmaya teşvik ediyor. Bursa'nın sporda marka kent olmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'nde düzenlenen kort tenisi kursuna belediye personelinin ilgisi büyük oldu. Tecrübeli antrenörler eşliğinde haftanın 2 günü gerçekleştirilen kursta, belediye personeli hem tenis sporunun inceliklerini öğreniyor, hem de keyifli dakikalar geçiriyor.


Kort tenisi kursunun kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade eden belediye personeli, bugüne kadar yapma imkanı bulamadıkları tenis sporu ile belediyenin açtığı kurs sayesinde tanışmış olduklarını ifade etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi
Serap, aldatıldığı iddiasıyla kendisine zarar verdi Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri

Son Dakika Haberleri
17:42 Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık" - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:37 Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti - Son Dakika Spor
17:37 Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
17:36 Nuri Kamburoğlu: "Moldova Milli Takımı'nda çalışmak önemliydi" - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi'nin transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
16:36 Ryan Babel, Instagram'dan Galatasaray'ı sildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]