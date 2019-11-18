Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyesi ve Tapu Kadastro arasında protokol
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Osmangazi Belediyesi ve Tapu Kadastro arasında protokol

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.

Osmangazi Belediyesi ve Tapu Kadastro arasında protokol, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Tapu Müdürü Mehmet Çağlar, web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına dair protokol imzaladı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, "Hayata geçirilen protokolle birlikte tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve personelin iş yükünün azaltılması sağlanacak. Vatandaşlarımız tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirecek. Aynı zamanda işlemlerin bilgisayar üzerinden görülmesi ve evrak taşımadan yapılması, kamu maliyeti açısından kağıt israfını önlemiş olacak. Daha yaşanabilir Osmangazi için, kurumlar arası iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Osmangazi Tapu Müdürü Mehmet Çağlar ise karşılıklı bilgi paylaşımı sonucunda vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin artacağını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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