Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık
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Osmangazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için vezneleri hafta sonu da açık tutacak.

Osmangazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için vezneleri hafta sonu da açık tutacak.


Vergi ödemeleri için Osmangazi Belediyesi merkez binanın yanı sıra Emek ve Demirtaş'taki vezneler, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Nilüfer Köylü Pazarı'ndaki vezne de 30 Kasım Cumartesi günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Osmangazi Belediyesi, bu uygulama ile hafta içi mesai saatlerinde çalışan ve ödeme yapamayan vatandaşların mağduriyetini ve son günlerde yaşanacak yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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