Osmangazi Belediyesinden Ramazan için et ve süt ürünleri ile çocuklara özel paket - Son Dakika

Osmangazi Belediyesinden Ramazan için et ve süt ürünleri ile çocuklara özel paket

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayında, içinde çeşitli temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak paketlerine et ve süt ürünleri, yumurta ile çocuklar için çikolatayı da ekledi.

Önce 65 yaş üstü yalnız yaşayanlar, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, ardından BESOB'dan aldıkları liste dahilinde iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflar ile günlük ücretle çalışan kişilere yardım elini uzatan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan ramazan paketlerine de protein paketi ekleyerek farkını ortaya koydu.

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için şu ana kadar içerisinde; zeytin, zeytin ve çiçek yağı, un, şeker, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve nohut, kırmızı ve yeşil mercimek, salça, makarna, çay, reçel, bebekler için proteinli mama, çocuk bezi, havlu-tuvalet kağıdı, sabun ve deterjan, kişisel hijyen malzemelerinin yer aldığı paket ve daha bir çok ürünün yer aldığı paketleri dağıtıyordu.

Ancak Başkan Mustafa Dündar, salgın sebebiyle bağışıklık sistemini desteklenmesi ve ramazan ayında sofraların zenginleşmesi için bu ürünlere ilaveten içerisinde kuşbaşı et, kıyma ve sucuk ile süt, peynir, tereyağı, yumurtanın yer aldığı özel protein paketinin de eklendiğini duyurdu. Başkan Dündar, evlerinden çıkamayan çocuklar için de çok sayıda çikolata, bisküvi ve şekerleme çeşitlerinin yer özel paketi unutmadıklarını söyledi.

"Yardımlaşma ve dayanışma bizim geleneğimiz"

Salgın sebebiyle Türkiye ile batı ülkeleri arasındaki farkın ortaya çıktığına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yardımlaşma ve dayanışma, Türk medeniyetinin en önemli özelliği. Ülkemiz, bu musibet karşısında devleti, belediyesi, vatandaşları ile kenetlenmiş durumda. İşte bizi biz yapan en önemli geleneklerimiz, çalışkanlığımız, üretim kültürümüz ve gelişmiş sağlık alt yapımızla inşallah tez zamanda bugünleri geride bırakacağız. Allah kabul etsin. ramazan ayımız mübarek olsun" diye konuştu.

Başkan Dündar, mahalle mahalle ortak kullanım alanları, parklar, pazarlar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, kamu binaları ve çöp konteynerlerin düzenli şekilde ilaçlandığını da sözlerine ekledi.