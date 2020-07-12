Osmangazi Belediyesinden Uludağ eteklerinde "yeşil hat" projesi - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ın eteklerinde 42 bin dönümlük alanda 38 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş parkurları ile doğa ve macera parklarının yer alacağı "yeşil hat" oluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ yolunda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Tarihi İnkaya Çınarı'nın yakınındaki İnkaya Mesire Yeri, Osmangazi Belediyesinin çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor.

42 bin dönümlük alanda gerçekleştirilecek proje kapsamında yapılacak bisiklet ve yürüyüş parkurlarının yanı sıra macera ve oyun parklarının doğaseverlerin vazgeçilmez adresi olması bekleniyor.

İnkaya Mesire Yeri'nde başlatılan çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm Bursa'ya hitap eden yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dündar, İnkaya'nın havası ve doğal manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu doğal güzellikten vatandaşlarımızın daha iyi faydalanmasını istiyoruz. İnkaya Mesire Alanı'nda, gençlerin ve kendini genç hissedenlerin spor yapabileceği, dinlenebileceği, şehrin stresinden uzaklaşıp vakit geçirebileceği bir mekan oluşturuyoruz. 42 bin dönümlük alanda, yürüyüş parkurları, bisiklet yollarıyla vatandaşların spor yapmasına imkan sağlayan projenin çalışmalarını başlattık. Şu anda çevre düzenlemesi ve bisiklet yollarının yapımı devam ediyor. İnşallah, bu projemizi kısa sürede bitirerek, Bursa'mıza doğal ortam içinde güzel bir mekan kazandıracağız."

İnkaya Mesire Yeri'nde yapımına başlanan macera parkında, 3 bin 700 metre akıcı bisiklet parkuru, 25 bin metre tepe iniş parkuru, 1100 metre yürüyüş yolu, 190 metre masal yolu, 200 metre zipline, 700 metrekare çocuk bisiklet parkı, 800 metrekare küçük tümsekli parkur, 1200 metrekare büyük tümsekli parkur, 2 bin metrekare oyun ve egzersiz alanı, 200 metrekare kaya tırmanışı ve ip yürüyüşü, 700 metrekare çocuk oyun alanı yer alacak. Bunların yanı sıra ziyaretçiler için kır lokantası, ibadethane, çeşme, kameriye, yağmur barınağı, wc ve otopark yapılacak.