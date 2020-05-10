Osmangazi Belediyesinin kurban satış ve kesim kompleksi Kurban Bayramı öncesi açılacak - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramlarında yaşanan çevre kirliliği ve ortaya çıkan kötü görüntünün önüne geçmek amacıyla kente modern bir kurban satış ve kesim kompleksi kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veysel Karani Mahallesi'nde inşa edilen kompleksin Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi bakımından ilçeye modern bir kurban satış ve kesim kompleksi kazandırdıklarını belirtti.

Dündar, 70 dönümlük arazi üzerine inşa edilen tesiste, kesim öncesi hayvanların bekletileceği 350 civarında padok olacağını ifade etti.

Kompleksin Osmangazi'deki kurban kesim ve satış yerlerinin toplandığı alan olacağını bildiren Dündar, "İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Çelik çatı montaj çalışmaları tamamlandı. Artık çatı örtme işlemine başlıyoruz. Bir yandan da padok bölümleri için çalışmalar başladı. Hedefimiz, çalışmaları tamamlayarak bu güzel tesisi Kurban Bayramı'nda hizmete sunmak. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark yer alacak.