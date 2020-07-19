Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nin (BAREM) inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nin (BAREM) inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında BAREM'i yakın bir zamanda Bursa'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alanda bir kampüs şeklinde inşa edilen merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzaymır hastası olmak üzere aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek.

Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak BAREM bünyesinde müzik, tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlayacak salonlar, el becerilerini ve hobileri geliştirecek kurs alanları, ekilip biçilebilecek bahçe de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu özel projenin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle daha da arttığına dikkati çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi Türkiye'nin başarıyla yürüttüğünü belirten Dündar, "Daha şimdiden yerli ve yabancı birçok kurum bu projemizi incelemeye geliyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet verecek bu merkezimizde kalmak için şimdiden talepler var." ifadesini kullandı.

BAREM'deki inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve ince işçiliklerin devam ettiğini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Merkezin örnek odaları hazırlandı. BAREM, tam anlamıyla bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Eğitim atölyeleri, burada kalan vatandaşlarımızın hobi bahçelerinde vakit geçirebilecekleri ve aileleriyle buluşacakları alanlar olacak. Toplumda çok önemli bir soruna çözüm üretip ihtiyaçlara cevap verecek bu güzel merkezi en kısa zamanda hizmete sunacağız."

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:01 Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:05 Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 17:00 Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor
18:01
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
17:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
17:00
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 18:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]