Osmangazi Belediyespor'da Dündar yeniden başkan seçildi

Osmangazi Belediye spor'un olağan genel kurulunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.



Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün olağan genel kurulu Akpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda divan üyeleri belirlendi. Genel kurulda faaliyet ve denetim kurulu raporları okunup oylanarak kabul edildi. Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mustafa Dündar, oy birliğiyle yeniden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı oldu.



Seçim sonrası konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyespor Kulübü olarak hedeflerinin gençleri spor yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi. Birçok spor tesisine sahip olduklarını ve bu tesislerden gerek sporcuların gerekse vatandaşların en iyi şekilde faydalanması adına hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Tesislerimizin kapısı herkese açık. Her açıdan modern olan bu tesislerde sporcularımız, uzman hocalar eşliğinde çalışarak önemli başarılara imza atıyor. Biz her zaman sporcularımızın yanındayız ve onların başarıları için her türlü desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar, olimpiyat, dünya, Avrupa olmak üzere sayısız şampiyonluklar yaşadık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bundan sonra da kulübü daha iyi yerlere getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Osmangazi Belediyespor Kulübü olarak altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Dündar, "Hentbol, judo ve atletizm branşlarında akademiler açtık. Bölgelerdeki okullardan bu akademilere birçok öğrenci katılıyor. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmeliyiz. Bizim amacımız en fazla kişiye ulaşarak spor yapmalarını sağlamak. Yüzlerce çocuğumuza sporu sevdirirken, aynı zamanda yeni yetenekleri de Türk sporuna kazandırıyoruz. Bu felsefe ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.



2009 yılında ilk kez Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na seçilen ve 3 dönemdir bu görevi başarıyla sürdüren Mustafa Dündar'ın öncülüğünde Osmangazi Belediyespor tarihi başarılara imza attı. Dündar'ın geride kalan 10 yıllık görev süresinde Osmangazi Belediyespor, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu, 76 Avrupa şampiyonluğu, çok sayıda Balkan şampiyonluğu, 864 Türkiye şampiyonluğu yaşarken, kulüp milli takımlara 200 sporcu gönderdi. Osmangazi Belediyespor'da dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Dündar, yeni dönemde de birçok önemli başarıya imza atacaklarını söyledi.



Tek liste ile yapılan seçimlerde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Kulüp Başkanı Mustafa Dündar. Yönetim Kurulu Üyeleri: Erkan Albayrak, Cihat Yusufoğlu, Necmi Kuralay, Habib Yeniince, Mehmet Nilüfer, Şükrü Dursun, Haluk Çaruk ve Muhsin Özlükurt. - BURSA