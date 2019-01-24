Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyespor İkinci Yarıya Hazır

Osmangazi Belediyespor İkinci Yarıya Hazır

1 saat önce

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyespor İkinci Yarıya Hazır, System.String[]


Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleri ile her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükseltmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hentbol branşında gösterdiği üstün mücadele ile dikkat çekiyor. İkinci yarının ilk haftasında 26 Ocak'ta Yalıkavakspor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Osmangazili hentbolcular, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Başantrenör Nedzad Masic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular, kondisyon, dayanıklılık ve güçlendirme çalışmaları yapıyor.

Antrenmanların oldukça verimli geçtiğini belirten başantrenör Nedzad Masic, "Sezonun ilk yarısını 10'ncu sırada tamamlamamıza rağmen, kurduğumuz genç takımla büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Ligin üst sıralarında yer alan takımlarla başa baş mücadele etmemiz, bizleri ikinci yarı adına umutlandırdı. Süper Lig'de kalabilmeyi hedeflediğimiz bu yolda sporcularımla birlikte tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, tüm sporcu ve antrenörlerini yürekten kutlayarak, sezonun ikinci devresinde başarılar diledi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Türkiye, Osmangazi, Spor
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