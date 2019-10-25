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Osmangazi Belediyespor'un milli gururu

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor'un Milli Para Taekwondo sporcusu Bayram Kayan, Avrupa şampiyonu olmak için tatamiye çıkacak.

Osmangazi Belediyespor'un milli gururu, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan olan ve Türk sporcuların da altın madalya için ter dökeceği Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası, 31 Ekim'de başlayacak. İtalya'nın Bali kentinde düzenlenecek şampiyonaya yaklaşık 300 sporcu katılacak. Ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Bayram Kayan, K44 kategorisi +75 kilogramda rakipleriyle karşılaşacak. Yoğun kamp sürecinden geçen milli sporcu, iddiasını koruyarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Sporcumuz Bayrağımızı Göndere Çekecek"

Milli sporcu Bayram Kayan'ın Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında elde ettiği derecelerle gurur kaynağı olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Küçük yaşta geçirdiği talihsiz kazanın ardından elleri ampute olarak kalmış sporcumuz Bayram Kayan, taekwondo ile tanıştıktan sonra birçok başarıya imza attı. 2008 yılına kadar normal branşta boy gösteren Bayram, 2009 yılından itibaren para taekwondoda mücadelesini sürdürdü. Bizlerin de yüzünü her zaman güldürdü. Çünkü Bayram'a engel yok. Sporcumuz, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda inşallah başarılarına bir yenisini ekleyerek, bayrağımızı göndere çektirecek" dedi.

Bayram Kayan, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:56 Kaynak: Bültenler
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