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Osmangazi beş kategoride şampiyon

1 saat önce

Badminton akademide yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Osmangazi Belediyespor, 13 Yaş Bursa Şampiyonası'nda beş kategoride şampiyon oldu.

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Badminton akademide yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Osmangazi Belediyespor, 13 Yaş Bursa Şampiyonası'nda beş kategoride şampiyon oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Acemler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen 13 Yaş Bursa Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 50 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada akademi sporcularıyla ter döken Osmangazi Belediyespor, müsabakaya damga vurdu. Tek erkekler kategorisinde Veysel Taşdemir birinci, Emre Mutlu ikinci oldu. Tek bayanlarda ise Bengisu Çiftçi birincilik, Kardelen Canlı ikincilik biletini kaptı.

Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde rakipleri karşısında iddiasını koruyan Veysel Taşdemir-Emre Mutlu birincilik, Yağız Subaşı- Salih Polat üçüncülük, tek bayanlarda da Bengisu Çiftçi üçüncülük başarısı elde etti. Karışık çiftlerde birincilik kürsüsüne Hasan Aytulun-Gözde Ertosun ikilisi çıkarken, ikincilik kürsüsünde Samet Aydemir- Zeynep Şen yerini aldı. Üstün performans sergileyerek puanlama sonucu kategorilerinde şampiyon olan Osmangazili badmintoncular, büyük mutluluk yaşadı. - BURSA
Osmangazi, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
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