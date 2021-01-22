Osmangazi Bilgi Evi'nde karne heyecanı - Son Dakika

Osmangazi Bilgi Evi'nde karne heyecanı

Miniklerin karneleri Dündar'dan

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi bünyesindeki Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilk kez karne alan miniklerin heyecanına ortak oldu.

Okullarda yarıyıl tatili başlaması sebebiyle 4-6 yaş arası minikler de karne alarak tatile girdi. Osmangazi Belediyesi'nin okul çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurduğu Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklar da karne almanın sevincini yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde okul öncesi çocuk etkinlik sınıfına devam eden minik öğrencilere ilk karnelerini çeşitli hediyelerle birlikte verdi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Dündar, öğrenci ve öğretmenleri, pandemi kurallarına uyarak başarılı bir dönem geçirdikleri için tebrik etti.

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitimlerin korona virüs salgını nedeniyle tedbirli olarak devam ettiğinin altını çizen Başkan Mustafa Dündar, "Pandemi nedeniyle birçok merkezimiz kapalı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki çocuklarımız, yasaların ve kuralların öngördüğü şartlarda eğitimlerini aldılar. İlk dönem karnelerini dağıtıyoruz. İnşallah, en kısa zamanda pandemi kontrol altına alınır ve herkes gibi çocuklarımız da normal hayatlarına döner. Eğitimlerine daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam ederler" dedi.