Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi - Son Dakika

Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi

10.03.2021 22:47

Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hizmete başlayan Emek Bilgi Evi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hizmete başlayan Emek Bilgi Evi'ni ziyaret etti. Çocuk etkinlik sınıfında yer alan öğrenciler ile oyunlar oynayan Başkan Dündar, Bilgi Evleri'nde birbirinden farklı eğitim programları düzenleyerek çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

'İyi bir yaşam ancak iyi bir eğitimle inşa edilebilir' düşüncesine ile hareket eden Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin çeşitli noktalarında hayata geçirdiği Bilgi Evleri, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanarak tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğu Emek, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evleri'nde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hüdavendigar ve Demirkapı Bilgi Evleri'nde açılan okul öncesi etkinlik sınıflarında, 4-5 yaş grubundaki 110 çocuğa alanında uzman kişiler tarafından el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra değerler eğitimi veriliyor.

Emek Bilgi Evi'nde ise ilkokul öğrencilerine yönelik açılan sınıflarda akıl zeka oyunları oynatılarak çocukların zekalarını güçlendirici aktiviteler yürütülüyor. Öğrenci ve vatandaşlara yönelik ney, gitar, satranç ve drama kurslarının da yer aldığı Bilgi Evleri, ayrıca zengin kütüphanelere de sahip. Ders kitapları, edebiyat kitapları, hikaye ve romanlar, dünya klasikleri, yerli klasikler, kaynak kitaplar, kişisel gelişim serisi ve benzeri olmak üzere yüzlerce kitap kütüphanelerde yer alıyor.

Çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarına destek olmayı üzerine düşen önemli bir görev olarak gören Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi'ni ziyaret etti. Çocuk etkinlik sınıfında yer alan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Dündar, "Pandemi kurallara çerçevesinde bilgi evleri ve sosyal gelişim merkezlerinde eğitimlerimiz kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak adına bu tesislerimizde tüm imkanlar mevcut. Çocuklarımız serbest olarak ders çalışabilirler, kütüphanelerden faydalanarak kitap alabilirler, alanın uzman hocalar tarafından verilen gitar, ney gibi kurslara katılabilirler" dedi.

Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi
Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi
Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi
Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi

Mustafa Dündar, Bilgi Evleri, Osmangazi, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz         
23:03
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu         
21:52
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı         
11:10
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi Bilgi Evleri'nde kontrollü normalleşme dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei