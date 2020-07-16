Osmangazi çalışıyor kaldırımlar güzelleşiyor - Son Dakika

Osmangazi çalışıyor kaldırımlar güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde yürüttüğü bordür ve tretuvar çalışmaları ile kaldırımları hem güzelleştirdi hem de yaya ve sürücüler için daha güvenli hale getirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına ilçedeki kaldırımları yenilemeyi sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalar yürüten belediye ekipleri, Hamitler Mahallesi Bebek Sokak'taki kaldırımlarda da bordür ve tretuvar çalışması başlattı. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran bordür ve tretuvar çalışmaları, aynı zamanda cadde ve sokakları modern bir görünüme de kavuşturuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve de yaya güvenliği düzenlemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarının önüne geçmek bizim sorumluluk alanımızda. Ekiplerimiz yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Hamitler Mahallesi Bebek Sokak'taki kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlattık. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:56 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Osmangazi çalışıyor kaldırımlar güzelleşiyor - Son Dakika
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