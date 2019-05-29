Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de 14 yaş tenis heyecanı sona erdi
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Osmangazi'de 14 yaş tenis heyecanı sona erdi

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 14 Yaş Çiftler Tenis İl Birinciliği Müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Osmangazi'de 14 yaş tenis heyecanı sona erdi, System.String[]

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 14 Yaş Çiftler Tenis İl Birinciliği Müsabakaları, 18- 19 Mayıs tarihlerinde yapılan eleme usulü karşılaşmalarla başladı. Toplam 60 raketin boy gösterdiği turnuvada gençler performansları ile profesyonel sporcuları aratmadı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde kızlarda Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Elif Öztürk-Zehra Tunçbilek birincilik, Yenigün Tenis Akademisi'nden Enkinaz Çelik- Gökçe Erken ikincilik, Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Ezgi Arpak-Sude Özlem üçüncülük başarısı elde etti.

Turnuvanın erkekler kategorisinde de Yenigün Tenis Akademisi'nden Burak Kuranoğlu-Ahmet Yiğit Demirbaş birincilik kürsüsüne çıkarken, Egemen Palancı-Halil Kağan Kartal ikinci ve Kerem Bedestenci- Aydın Gencer ikilisi ise üçüncü oldu. Madalya sevinci yaşayan genç sporcular, kendilerini gösterme fırsatı buldukları için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
19 Mayıs, Osmangazi, Tenis, Güncel
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