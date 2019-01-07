Osmangazi'de 142 Metruk Bina Yıkıldı
1 saat önce
Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 142 metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi
, 2018 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 142 metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, tehlike arz eden metruk binaları tek tek yıkıyor. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mekanına dönüşmeye başlayan metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2018 yılında toplam 142 binayı yıktı. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi