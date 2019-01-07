Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de 142 Metruk Bina Yıkıldı

Osmangazi'de 142 Metruk Bina Yıkıldı

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 142 metruk binayı yıktı.

Osmangazi'de 142 Metruk Bina Yıkıldı, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 142 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, tehlike arz eden metruk binaları tek tek yıkıyor. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mekanına dönüşmeye başlayan metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2018 yılında toplam 142 binayı yıktı. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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