Osmangazi'de 42 metrûk bina yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılının ilk 6 ayında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 42 metrük binayı yıktı.



Osmangazi ilçesi, insanların can güvenliğini tehdit eden harabe binalardan temizleniyor. Uyuşturucu madde kullananların mesken edindikleri binalar konusunda gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında ilçenin muhtelif noktalarındaki toplam 42 binayı yıktı. Metrük binalar iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Metrük binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metrük binaları tespit ederek yıkıyoruz. İlçemiz metrük yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA