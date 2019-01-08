Osmangazi'de Açık Pazar Yerleri Tarih Oluyor

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Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış