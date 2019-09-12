Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor
1 saat önce
Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek adına Bursa'da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek adına Bursa'da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:00
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