Son Dakika Haberleri: Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor
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Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek adına Bursa'da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek adına Bursa'da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:00 
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